La definizione e la soluzione di: Un avverbio come forse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DIDUBBIO

Curiosità/Significato su: Un avverbio come forse avverbio (lingua italiana) Voce principale: avverbio. In grammatica, l'avverbio è una parte invariabile del discorso che serve a modificare il significato delle parole (verbi, aggettivi 5 ' (660 parole) - 15:25, 25 ago 2021

L'avverbio di chi rimanda; Avverbio di tempo... prezioso; L'avverbio di chi consegna; Avverbio di luogo; Come risarcimenti... in denaro; Un territorio governato come l'Oman; Come la bandiera polacca oppure ucraina; Insetto come la vanessa del cardo; Forse l'hai in mano per risolvere questo schema; E' caldo come il cappotto ma forse più pratico; Fa stare in forse; Messo in forse;