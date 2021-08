La definizione e la soluzione di: Antico nome della penisola di Biga in Turchia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TROADE

Curiosità/Significato su: Antico nome della penisola di Biga in Turchia Troade Troade è il nome storico della penisola di Biga (turco: Biga Yarimadasi, greco: ?????) situata nella parte nord-occidentale dell'Anatolia, Turchia. La regione 6 ' (664 parole) - 23:20, 11 apr 2021

