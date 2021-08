La definizione e la soluzione di: Un anello vistoso in gergo popolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BRILLOCCO

Curiosità/Significato su: Un anello vistoso in gergo popolare Le canssôn dla piola 5 mala Vecchia canzone della malavita torinese ricca di termini in gergo: briciò = anello con brillanti; galanta = orologio da taschino; vôlanta = polizia; 5 ' (634 parole) - 17:40, 22 apr 2018

