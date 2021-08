La definizione e la soluzione di: In ambito militare, un incarico ben definito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MISSIONE

Curiosità/Significato su: In ambito militare, un incarico ben definito Lanzichenecchi (categoria Voci con campo Ref vuoto nel template Infobox unità militare) offensivo. Questi "doppi mercenari", dal XVII secolo, vennero inquadrati, in ambito giuridico, come Doppelsöldner. Le altre armi comuni ai Lanzichenecchi 16 ' (1 784 parole) - 21:15, 24 mag 2021

Altre definizioni con ambito; militare; incarico; definito; Uno studioso esclusivo dell'ambito non pratico; Di propria iniziativa, specie in ambito giuridico; Ll chimico svedese che legò il suo nome ad un ambito premio; Un premio ambito dalle stelle; Guarnigione militare... o sanitaria; Gruppo militare con una missione precisa ing; Film con Tom Cruise su un pilota militare; Calzature di tipo militare; Incarico da svolgere; Hanno l'incarico di eseguire le ultime volontà del de cuius; Gravoso incarico; Assegnazione di un incarico, investitura; Poco definito, indeterminato; Relativa a un ben definito gruppo umano; La rivista Time l’ha definito il peggior anno di sempre; Dal volume indefinito... come i gas!; Ultime Definizioni