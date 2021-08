La definizione e la soluzione di: Alcuni si aiutano col cucchiaio per mangiarli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SPAGHETTI

Curiosità/Significato su: Alcuni si aiutano col cucchiaio per mangiarli

Altre definizioni con alcuni; aiutano; cucchiaio; mangiarli; I suoi semi ricoprono alcuni uramaki; Ce l'hanno sia alcuni pantaloni che certe storie; Il nero scuro di alcuni capelli; Per alcuni viene prima del piacere; Aiutano i miseri; Le vendite all'esteroche aiutano l'economia; Aiutano a spiegare le regole; Proteggono e aiutano gli artisti; Applicati sul pane con cucchiaio o coltello; Lo si mangia con il cucchiaio ma non è l'uovo alla coque; Dolci freddi al cucchiaio simili al gelato; Il mestolo con il cucchiaio sferico; Ultime Definizioni