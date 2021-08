La definizione e la soluzione di: Acido desossiribonucleico... letto come acronimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DIENNEA

Curiosità/Significato su: Acido desossiribonucleico... letto come acronimo Secondo un dirigente del Defense Department: analisi del DNA (acido desossiribonucleico o deossiribonucleico) condotte separatamente da laboratori del

Altre definizioni con acido; desossiribonucleico; letto; come; acronimo; L'acido desossiribonucleico; Acido secreto dal fegato; Quello di magnesio è usato come antiacido; Placido della critica iniz; L'acido desossiribonucleico; La nota enciclopedia online scritta dai lettori; Piccoli ciondoli da mettere al braccialetto ing; Il ponte veneziano dipinto dal Canaletto; Il mobiletto al lato del letto; Dimenarsi... come un feto; Come la pietra... che chiude una discussione; Come dire di sfuggita fra; Vincolato come un debitore; La copia conoscenza dell'acronimo CCN; Un acronimo... del basket statunitense; Un acronimo finanziario; Acronimo che indica un camion di notevoli dimensioni;