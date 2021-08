La definizione e la soluzione di: Zona montana in cui si porta il bestiame d'estate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ALPEGGIO

Curiosità/Significato su: Zona montana in cui si porta il bestiame d estate Campo di Giove dell'Aquila, posto al confine con la provincia di Chieti, in Abruzzo. Fa parte della comunità montana Peligna, del parco nazionale della Maiella e dell'associazione 92 ' (10 234 parole) - 10:52, 26 ago 2021

