La definizione e la soluzione di: Vizio del dolce far niente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Pigrizia

Curiosità/Significato su: Vizio del dolce far niente Ozio (sezione Storia del concetto) particolarmente profittevole come può accadere che si presenti nel caso del cosiddetto "dolce far niente" inteso come «uno stato di ozio felice e spensierato». Dapprima 18 ' (1 700 parole) - 16:43, 24 mag 2021

Chi usufruisce di un servizio pubblico o privato; Il celebre moro al servizio della Serenissima; Servizio vincente; Un vizio che accende; Come donne in dolce attesa; Lo è la donna... in dolce attesa; Un dolce da cerimonia; Dolce con mascarpone; Meglio di niente; Niente per i francesi; Per niente vicino; Niente... a Marsiglia;