La definizione e la soluzione di: Vino rosso e frutta mischiati in Spagna spa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SANGRIA

Altre definizioni con vino; rosso; frutta; mischiati; spagna; Vino DOCG del frusinate: __ del Piglio; Vino d'Asti DOCG; Nome generico dell'acquavite di vino ing; Località dei castelli romani che dà nome a un vino; Rosso che esprime salute fisica; Il brano di Venditti, inno giallorosso: __ Roma; Quello rosso simboleggia un’emergenza; I tifosi di calcio genovesi di sponda rossoblu; Occasione propizia sfruttata con malizia; La frutta che si mangia in apposite coppette; Lo sfruttamento delle altrui sventure; Il carbone... già sfruttato; Coinvolti, immischiati; Chiesa dei Monti vicino a Piazza di Spagna a Roma; Grande altopiano al centro della Spagna; Il Principato nei Pirenei, tra Francia e Spagna; C’è sia in Spagna che in Olanda; Ultime Definizioni