La definizione e la soluzione di: Vini da dessert come Pantelleria e Malvasia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Passiti

Curiosità/Significato su: Vini da dessert come Pantelleria e Malvasia Vino passito (categoria Vini per tipo) la raccolta). Altra tecnica è quella dei Vini "botrizzati" o muffati. Sono ritenuti soprattutto Vini da dessert, o anche "da meditazione". I passiti vengono 9 ' (1 157 parole) - 08:16, 21 lug 2021

