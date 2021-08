La definizione e la soluzione di: Vicine... come certe classi di numeri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CONTIGUE

Curiosità/Significato su: Vicine... come certe classi di numeri classificazione stellare ( classi spettrali) indicare le stelle a un quinto di strada fra le classi F e G, e così via. Infine nel 1912 Annie Cannon modificò i nomi delle classi B, A, B5A, F2G, ecc. in B0 77 ' (8 742 parole) - 23:51, 20 mar 2021

