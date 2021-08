La definizione e la soluzione di: Vasta area in cui sono stoccati rifiuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DISCARICA

Curiosità/Significato su: Vasta area in cui sono stoccati rifiuti Rifiuto radioattivo di solito questi rifiuti sono inglobati in una matrice di cemento o bitume. rifiuti a bassa attività I rifiuti a bassa attività (in inglese Low level 36 ' (4 446 parole) - 03:29, 14 lug 2021

Altre definizioni con vasta; area; sono; stoccati; rifiuti; Vasta estensione agricola di un solo proprietario; Native della più vasta isola italiana; La vasta pianura russa con rarissimi alberi; Vasta distesa d'acqua; Colpo di __, trauma che interessa l'area cervicale; Il più grande aeroporto dell'area romana; Quella cardiaca è un'area nel torace; Così è l'acqua calcarea; Non servono, sono superflui; Ci sono quelle radiofoniche e quelle ferroviarie; 4, 6, 8 e 10 lo sono di 2; Lo sono le parole casa, pace, toro, mare, raso..; Rifiuti organici fermentati usati in agricoltura; Quella differenziata va fatta per i rifiuti; Riutilizzati come certi materiali nei rifiuti; I rifiuti da scarti alimentari umido __;