La definizione e la soluzione di: Si usa in cucina per afferrare le cose calde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PRESINA

Altre definizioni con cucina; afferrare; cose; calde; Radici piccanti usate in cucina; Accomunano cinema e cucina; Così è detta la cucina tipica di un'altra nazione; I fasianidi di molte ricette della cucina italiana; L'unico che possa afferrare la palla al balzo; Afferrare con l'orecchio; Mettere le cose una sopra l'altra; Una stragrande moltitudine di persone o cose; C'è chi nelle cose sa vedere quello positivo; La successione di più cose, una dopo l'altra; Sconfissero i caldei; Si possono versare calde; E' simile al calderone; Calde in modo soffocante; Ultime Definizioni