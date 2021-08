La definizione e la soluzione di: Uno stabilimento per la lavorazione del carbon fossile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Cokeria

Curiosità/Significato su: Uno stabilimento per la lavorazione del carbon fossile stabilimento siderurgico di Piombino costituita la anonima "Elba" che impianta a Portoferraio un altoforno a carbon fossile in cui si produrrà la prima colata italiana di ghisa al coke. La ex ferriera 36 ' (4 782 parole) - 18:07, 1 ago 2021

Altre definizioni con stabilimento; lavorazione; carbon; fossile; Lo è uno stabilimento... sulla spiaggia; Lo stabilimento per le cure delle acque; Le sezioni dello stabilimento; Era uno stabilimento dell'Alfa Romeo; Operazione di lavorazione della pelle di animale; Lavorazione tessile di metalli preziosi; Città umbra famosa per la lavorazione della ceramica; Un tipo di lavorazione manuale dei filati; E’ detto anche carbonchio; Carbonaia senza carboni; Il carbone... già sfruttato; Regione carbonifera europea; Un carbone fossile e il suo omologo colore; Varietà di carbon fossile; Ultime Definizioni