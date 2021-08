La definizione e la soluzione di: Unità di misura usate in USA e Regno Unito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Galloni

Curiosità/Significato su: Unita di misura usate in USA e Regno Unito Sistema consuetudinario statunitense ( Sistema consuetudinario USA) la massa, è definita esattamente 453,592 g da un accordo tra USA, Regno Unito e altri paesi di lingua inglese nel 1959. Le altre unità di massa sono 38 ' (3 501 parole) - 07:49, 17 lug 2021

