La definizione e la soluzione di: Una spinta per far cadere... un governo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPALLATA

Curiosità/Significato su: Una spinta per far cadere... un governo Giovanni Giolitti (categoria governo Crispi II) autoritario e un dittatore parlamentare. Giolitti era un maestro nell'arte politica del trasformismo, il metodo per creare una coalizione di governo flessibile 98 ' (11 131 parole) - 09:22, 17 ago 2021

Altre definizioni con spinta; cadere; governo; Parte con una spinta; Brusca spinta; Una spinta ad agire; Spinta, istinto; Di male in peggio cadere dalla __ alla brace; Cadere di nuovo; Pressione con le mani su qualcuno per farlo cadere; Cadere precipitosamente in una condizione; Il capo del governo italiano Presidente del __; Vi ha sede il governo keniano; Grande coalizione oppure Governo di larghe _; E’ propria d’un governo sull'orlo della crisi; Ultime Definizioni