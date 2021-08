La definizione e la soluzione di: Una lavanda che si effettua in ospedale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GASTRICA

Curiosità/Significato su: Una lavanda che si effettua in ospedale Pantelleria (categoria Pagine che utilizzano Timeline) tipiche della gariga (timo, rosmarino, lavanda, origano, mentuccia). Sulle cime più alte si sviluppa il bosco di pini, che a quote più basse è sostituito da 32 ' (3 399 parole) - 13:44, 28 lug 2021

Altre definizioni con lavanda; effettua; ospedale; Fanno il bucato sulle assi di legno (ma non sono le lavandaie che si sbracciano sulle vasche di una volta); Altro nome della lavanda; Si effettua allo sportello o in ambulatorio; Con letame e concime si effettua quello del terreno; Effettua piccole pesate; Si effettuano martedi, giovedi e sabato... su undici ruote; Dirige un reparto d'ospedale; Le entrate in ospedale; I malati ricoverati all'ospedale; Un desueto ospedale; Ultime Definizioni