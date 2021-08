La definizione e la soluzione di: Tubo scaldamani in pelliccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MANICOTTO

Curiosità/Significato su: Tubo scaldamani in pelliccia è un accessorio di abbigliamento che presenta la forma di un tubo ovattato in pelliccia o tessuto imbottito. Benché abbia come scopo principale quello

