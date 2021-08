La definizione e la soluzione di: Tra i militari, spesso segue l'ordine di attenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità/Significato su: Tra i militari, spesso segue l ordine di attenti

Xª Flottiglia MAS (Repubblica Sociale Italiana) ( Decima Mas di Borghese) gergo militare di allora "prelevamenti" di militari in libera uscita o in licenza - si veda Giorgio Pisanò, Gli ultimi in grigioverde, cit., voll. I e II 98 ' (11 689 parole) - 13:47, 12 ago 2021