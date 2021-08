La definizione e la soluzione di: Tipo di pentola spesso in terracotta o alluminio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Tegame

Curiosità/Significato su: Tipo di pentola spesso in terracotta o alluminio Fonduta (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) consiste nel cuocere dei bocconi di carne (generalmente filetto di manzo, ma anche vitello, pollo o maiale) dentro una pentola Tipo il caquelon colma d'olio. 9 ' (1 051 parole) - 10:50, 2 lug 2021

