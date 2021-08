La definizione e la soluzione di: Il terzo aeroporto lombardo per traffico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LINATE

Curiosità/Significato su: Il terzo aeroporto lombardo per traffico aeroporto di Milano-Malpensa confermandolo il primo aeroporto d'Italia per traffico merci e secondo aeroporto d'Italia per traffico passeggeri. L'aeroporto dispone di 2 terminal: il Terminal 60 ' (4 012 parole) - 17:23, 24 lug 2021

Altre definizioni con terzo; aeroporto; lombardo; traffico; Un terzo... di niente; Un terzo di trenta; Un terzo di Olanda; Si unisce al Mississippi per formare il terzo fiume più lungo del mondo; Nome dell'aeroporto di Amsterdam; L'aeroporto di Milano nel comune di Ferno; Il più grande aeroporto dell'area romana; La Punta... di un aeroporto siciliano; Tipo di formaggio lombardo; Il capoluogo lombardo con la Cappella Colleoni; Formaggio lombardo a pasta molle; Il lago lombardo che bagna Sarnico; I Vigili che gestiscono il traffico; Via d'intenso traffico; Zona a Traffico Limitato; Il traffico dei negrieri; Ultime Definizioni