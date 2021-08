La definizione e la soluzione di: Un taglio non spesso di carne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Fettina

Curiosità/Significato su: Un taglio non spesso di carne Bistecca alla fiorentina ( Fiorentina (carne)) alla fiorentina, chiamata anche semplicemente fiorentina, è un taglio di carne di vitellone o di scottona che, unito alla specifica preparazione, ne fa uno 12 ' (1 609 parole) - 23:28, 25 ago 2021

