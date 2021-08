La definizione e la soluzione di: Suidi selvatici molto diffusi in italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Cinghiali

Curiosità/Significato su: Suidi selvatici molto diffusi in italia Sus scrofa (categoria Suidi) famiglia dei Suidi. Originario dell'Eurasia e del Nordafrica, nel corso dei millenni il cinghiale è stato a più riprese decimato e reintrodotto in ampie porzioni 75 ' (9 467 parole) - 14:23, 19 ago 2021

Altre definizioni con suidi; selvatici; molto; diffusi; italia; Gli animali selvatici sanno come procurarselo; Possono essere selvatici, notturni o domestici; La prigionia degli animali selvatici; Bovini selvatici ora estinti; Antichi e molto lontani; Chi la raggiunge diventa molto famoso; Quella navale è un gioco da tavolo molto famoso; Pretende molto da se stesso e dagli altri; I piccoli due ruote motorizzati più diffusi; Una diffusissima Coca; Zona di diffusione di una specie animale o botanica; Quelli diffusi occupano più stabili; Un liquore italiano di colore rosso scarlatto; Il capo del governo italiano Presidente del __; La mistica e teologa da Siena, patrona d'Italia; I fasianidi di molte ricette della cucina italiana; Ultime Definizioni