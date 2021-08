La definizione e la soluzione di: Stato che ha per capitale Ottawa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Canada

Curiosità/Significato su: Stato che ha per capitale Ottawa Ottawa cercando altri significati, vedi Ottawa (disambigua). Ottawa (/'?ttawa/; in inglese /'??t?w?/, in francese: /?ta'wa/) è la capitale federale del Canada, situata 16 ' (1 398 parole) - 20:12, 14 ago 2021

