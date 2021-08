La definizione e la soluzione di: La squadra londinese in cui militò Gianluca Vialli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Chelsea

Curiosità/Significato su: La squadra londinese in cui milito Gianluca Vialli Chelsea Football Club (categoria Voci in vetrina - sport) Gianluca Vialli, il Chelsea si aggiudicò la FA Cup 1996-1997, primo grande trofeo vinto dal 1971. Nella stagione seguente fu Vialli a subentrare in panchina 104 ' (7 398 parole) - 17:22, 29 ago 2021

