La definizione e la soluzione di: Sportive come Flavia Pennetta e Roberta Vinci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Tenniste

Curiosità/Significato su: Sportive come Flavia Pennetta e Roberta Vinci Flavia Pennetta Flavia Pennetta (Brindisi, 25 febbraio 1982) è un'ex tennista italiana. Vincitrice degli US Open 2015, è stata la seconda italiana di sempre (dopo Francesca 83 ' (6 565 parole) - 03:36, 25 ago 2021

