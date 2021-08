La definizione e la soluzione di: Sono le prime in arrivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Ar

Curiosità/Significato su: Sono le prime in arrivo Il tempo delle mele Penelope, e incontrando Mathieu suo primo amore. Con le prime emozioni e le prime gelosie arriva il conflitto generazionale con suo padre François, dentista 8 ' (867 parole) - 11:12, 8 lug 2021

Altre definizioni con sono; prime; arrivo; Sono pari nei vizi; Sono ricchi di amido; 12 Apre una scala sonora; Lo sono le belle speranze; Le prime di Hill; Il tribunale chiamato ad esprimersi su ricorsi amministrativi; Le prime lettere di Gerardo; Si reprime a fatica; In certi film se ne attende l'arrivo; La coppia in arrivo; Punto d'arrivo; Atterrano all'arrivo; Ultime Definizioni