La definizione e la soluzione di: Sono indispensabili per respirare.

Soluzione 7 lettere : Polmoni

Curiosità/Significato su: Sono indispensabili per respirare Leg-emoglobina batteri Rhizobium al fine di farli respirare e produrre ATP, grazie ad un enzima (Legemoglobina reduttasi), da spendere per la fissazione dell'azoto e allo 937 byte (122 parole) - 13:21, 7 mar 2017

