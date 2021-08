La definizione e la soluzione di: Smorzati e attenuati, come rumori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Sommessi

Curiosità/Significato su: Smorzati e attenuati, come rumori Moto armonico parametrico (sezione Moto armonico parametrico smorzato) Il moto armonico parametrico è il moto descritto da un oscillatore parametrico, un moto armonico smorzato eccitato parametricamente: cioè i cui parametri 21 ' (3 644 parole) - 17:19, 23 lug 2021

