La definizione e la soluzione di: Scarsezza in longitudine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CORTEZZA

Curiosità/Significato su: Scarsezza in longitudine Deserto del Sahara 9000000 km², posto nell'Africa settentrionale, tra 16° di longitudine ovest e 35° longitudine est, e attraversato dal Tropico del Cancro (23° 27' latitudine 27 ' (3 086 parole) - 18:42, 4 ago 2021

