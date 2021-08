La definizione e la soluzione di: La Rossellini che recita in Velluto blu. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ISABELLA

Curiosità/Significato su: La Rossellini che recita in Velluto blu Isabella Rossellini fratelli: la sorella gemella Isotta Ingrid Rossellini, professoressa alla New York University, un fratello, Roberto Ingmar Rossellini, che lavora nel 23 ' (2 503 parole) - 13:47, 29 ago 2021

Altre definizioni con rossellini; recita; velluto; Celebre film di Rossellini; Iniziali della Rossellini; Famoso film di Rossellini; Recitano tirando fili; Recita comica; Recitano con enfasi; Recitava con Stanlio; Custodia foderata in velluto; Nel broccato e nel velluto; Tessuto simile al velluto; Ultime Definizioni