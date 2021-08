La definizione e la soluzione di: Lo è il riposo in una preghiera cattolica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ETERNO

Curiosità/Significato su: Lo e il riposo in una preghiera cattolica L'eterno riposo L'Eterno riposo (in latino, Requiem aeternam) è una preghiera della tradizione cattolica rivolta a Dio per la pace delle anime dei defunti. È derivata 5 ' (387 parole) - 01:56, 22 ago 2021

