La definizione e la soluzione di: Ripari per orsi e volpi.



Soluzione 4 lettere : Tane

Curiosità/Significato su: Ripari per orsi e volpi Grotta di Tischofer scheletri di persone e di oltre 300 orsi delle caverne, resti di volpi, lupi e renne. Durante le guerre napoleoniche il luogo è stato utilizzato dai tirolesi 2 ' (184 parole) - 13:34, 14 feb 2021

