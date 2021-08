La definizione e la soluzione di: Può mutarsi in peggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Male

Curiosità/Significato su: Puo mutarsi in peggio Leonardo da Vinci (categoria Voci in vetrina - scienziati) lascia inconcluso e tendente piuttosto a mutarsi e ad adattarsi sempre meglio ai cambiamenti della realtà. Anche in questo Leonardo è alla ricerca della perfezione: 224 ' (28 319 parole) - 17:39, 24 ago 2021

