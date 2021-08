La definizione e la soluzione di: Prodotti come salumi e salsicce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INSACCATI

Curiosità/Significato su: Prodotti come salumi e salsicce Salsiccia di Bra La salsiccia o salciccia di Bra (in piemontese sautissa ëd Bra) è un insaccato riconosciuto come Prodotto Agroalimentare Tradizionale (P.A.T.) italiano 3 ' (264 parole) - 16:08, 6 ago 2020

Vengono prodotti o lavorati negli altiforni; Prodotti da forno; Sigla che certifica la provenienza di certi prodotti alimentari; Il processo chimico che consente di ottenere artificialmente certi prodotti; Pietre come rubino e smeraldo; Come il testamento scritto tutto dal testatore; Come la testa dei nativi americani... e dei punk; Ingarbugliata come certe situazioni; Quelli di maiale sono salumi tipici modenesi; La usa il salumiere; Pesi dei salumieri; Uno stufato con carni, salsicce e fagioli bianchi; I prodotti come salami e salsicce;