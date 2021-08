La definizione e la soluzione di: Le prigioni... che navigano in mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Galere

Curiosità/Significato su: Le prigioni... che navigano in mare Universo di One Piece ( Frutti del mare) dei campi magnetici delle varie isole, che tendono a occultare quello terrestre. In generale i pirati che navigano nella Rotta Maggiore sono molto più forti 87 ' (12 171 parole) - 11:39, 30 ago 2021

Se cessa il vento, navigano lo stesso!; Le flotte che non navigano; Nelle stazioni balneari vigila il mare e soccorre; Spianata di sabbia presso mare, fiume o lago; Imponente onda di un maremoto gia; D'Annunzio propose di chiamare così il cognac;