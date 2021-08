La definizione e la soluzione di: Pietre come rubino e smeraldo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PREZIOSE

Curiosità/Significato su: Pietre come rubino e smeraldo smeraldo Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi smeraldo (disambigua). Lo smeraldo è una varietà del berillo, caratterizzata da un intenso colore 7 ' (781 parole) - 19:29, 18 dic 2020

