La definizione e la soluzione di: Piccola necessità per cui si porta fuori il cane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BISOGNINO

Curiosità/Significato su: Piccola necessita per cui si porta fuori il cane Mastino napoletano (sezione Adatto per) a risvegliarsi in caso di necessità. È un cane che necessita perlomeno di un giardino o cortile; soffre il freddo, per cui deve dormire in ambiente riscaldato 24 ' (2 803 parole) - 17:51, 5 ago 2021

Altre definizioni con piccola; necessità; porta; fuori; cane; Piccola mutanda usa e getta; Relativa a una piccola porzione fonetica; Simile al rododendro ma più piccola; Piccola imbarcazione a motore con struttura rigida; Si fa di necessità; Parenti... di prima necessità; Desiderio o necessità di sbrigarsi; 44 Adeguate alle necessità; Ricco e importante cittadino; Trasporta i bagagli ai clienti degli hotel; Le portate in testa al menù di un ristorante; Dal comportamento ossessivo; Vendono illegalmente i biglietti fuori dagli stadi; Fuoriuscito dall'acqua, come uno scoglio; Fuoriuscite di gas dal suolo nei pressi di vulcani; Becco di fuoriuscita di un apparecchio a gas; Fare il verso del cane; Passaggio smarcante per goal o canestro ing; Quelle vaticane furono affrescate da Raffaello; Grimilde lo è di Biancaneve; Ultime Definizioni