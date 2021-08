La definizione e la soluzione di: Per Goldoni, Arlecchino ne serviva due. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Padroni

Curiosità/Significato su: Per Goldoni, Arlecchino ne serviva due della villeggiatura di Goldoni e di L'illusion comique di Corneille, per la regia di Strehler. A Parigi, alla Comédie Française, per la regia di Dario Fo

