La definizione e la soluzione di: Si occupa di consegnare i pacchi in spedizione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FATTORINO

Altre definizioni con occupa; consegnare; pacchi; spedizione; Si occupano di spegnere incendi e salvare persone; Serio, preoccupante; Gravi preoccupazioni; Le sbriga chi si occupa della casa; Consegnare le medaglie ai vincitori; Consegnare in centro; Polacchi... senza pacchi; E' usata per fare pacchi; Ci si va a spedire pacchi e lettere raccomandate; Pacchi delle cartiere; Eroe che capitanò la spedizione degli Argonauti; Aggiunta alla spedizione principale; Capitanò la spedizione degli Argonauti; Vi fallì la spedizione di Pisacane; Ultime Definizioni