La definizione e la soluzione di: Non c'è peggior sordo di chi non vuol __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Sentire

Curiosità/Significato su: Non c e peggior sordo di chi non vuol __ Glossario delle frasi fatte ( Il bel tacer non fu mai scritto) ascoltato soprattutto da chi non vuol sentire e quindi è come se qualcuno parlasse al vento che porta via i suoini e impedisce di sentire ciò che si dice 348 ' (45 867 parole) - 13:03, 19 giu 2021

La parte peggiore della società; Le peggiori abitudini; La rivista Time l'ha definito il peggior anno di sempre; Peggiorato, complicato; Se è sordo è implacabile; Ostilità, sordo rancore; Il poeta russo autore di Demoni sordomuti; Anche l'__ vuole la sua parte; La prende chi vuol colpire il bersaglio; Lo paga chi vuol vedere; Vuol dire... lo stesso;