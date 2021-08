La definizione e la soluzione di: In musica, collega la strofa al ritornello ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BRIDGE

Curiosità/Significato su: In musica, collega la strofa al ritornello ing dicembre 2013 a Milano esegue Vivimi con la prima strofa cantata in spagnolo e It's not good-bye con l'introduzione in italiano. Inoltre dedica Tra te e il

Altre definizioni con musica; collega; strofa; ritornello; Il nome del Bosè della musica; Musica religiosa di origine afroamericana ing; Il genere musicale di cui fu maestro Joao Gilberto; Il gruppo musicale di Nuvole e lenzuola; Quello dei Dardanelli collega mar Egeo e mar Nero; Il gambo che collega il frutto alla pianta; E' collegata all'impianto di riscaldamento; Si collega al computer; Una particolare strofa di sei endecasillabi; Se è apostrofato... esiste; Vocali in strofa; Una strofa di due versi; Ritornello abbreviato; Breve ritornello; Ultime Definizioni