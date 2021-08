La definizione e la soluzione di: Metallo anche in lingotti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Oro

Curiosità/Significato su: Metallo anche in lingotti Lingotto altri significati, vedi Lingotto (disambigua). Il lingotto è una particolare conformazione a sezione trasversale rettangolare in cui vengono confezionati 2 ' (200 parole) - 13:40, 23 giu 2021

Altre definizioni con metallo; anche; lingotti; Getto di metallo fuso; Un metallo che arrugginisce; Il metallo che ha per simbolo Pt; Metallo rossastro; Quelle bianche non sparano; Gli abitanti del bellunese detti anche ampezzani; Può essere anche degli Affari Esteri o della Giustizia; E' chiamato anche gichero; Il sistema basato sui lingotti; Metallo in lingotti; Lo si conserva in lingotti; Ultime Definizioni