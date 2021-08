La definizione e la soluzione di: Magro e leggero... come un ramoscello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FUSCELLO

Curiosità/Significato su: Magro e leggero... come un ramoscello Equus ferus caballus (categoria Voci con template Collegamenti esterni e qualificatori sconosciuti) spinosi delle vertebre. Moderatamente Magro: costole appena visibili, linea dorsale visibile come una leggera cresta Moderato: le costole si sentono 56 ' (6 538 parole) - 18:00, 19 ago 2021

Può essere greco, magro, senza lattosio..; Magro come un chiodo; Magro oppure spoglio; Magro e slanciato; Soffio leggero; Digeribile o leggero; Leggero indumento smanicato estivo; Leggero difetto; Ingarbugliata come certe situazioni; Verdastra come le drupe spremute dal frantoio; Smorzati e attenuati, come rumori; Fanti dell'antica Grecia con la pelta come scudo; Ramoscello da trapianto;