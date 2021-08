La definizione e la soluzione di: L'onda che si distingue dalle altre per altezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ANOMALA

Curiosità/Significato su: L onda che si distingue dalle altre per altezza onda anomala tsunami si distingue dalle onde marine usuali per la sua lunghezza d'onda, che può raggiungere le decine di chilometri), e anche dal fatto che le onde 8 ' (1 015 parole) - 17:19, 23 ago 2021

