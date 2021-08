La definizione e la soluzione di: Linea di gelati in vaschetta dell'Algida. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CARTEDOR

Curiosità/Significato su: Linea di gelati in vaschetta dell Algida specializzata nella produzione di gelati, croissanterie surgelata e dolci da ricorrenza. È stata fondata nel 1948 a Empoli, in provincia di Firenze, dove tuttora

