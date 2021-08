La definizione e la soluzione di: L'Alexandria Ocasio democratica di New York. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CORTEZ

Curiosità/Significato su: L Alexandria Ocasio democratica di New York Alexandria Ocasio-Cortez Alexandria Ocasio-Cortez, nota anche semplicemente con le sue iniziali, AOC, (/o??k??sio? k??r't?z/, pronuncia spagnola: [o'kasjo ko?'tes]; New York, 13 15 ' (1 629 parole) - 21:44, 8 ago 2021

Altre definizioni con alexandria; ocasio; democratica; york; L'auto a New York; Uno celebre fu quello della Borsa di New York nell'ottobre del 1929; __ Island: a New York, di fronte alla Statua della Libertà; Grande= New York; Ultime Definizioni