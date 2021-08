La definizione e la soluzione di: Introdotto in vena tramite ago. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INIETTATO

Curiosità/Significato su: Introdotto in vena tramite ago Fleboclisi (sezione Ago ipodermico) "per via endovenosa" fa proprio riferimento al catetere o ago posizionato all'interno della vena.[senza fonte] Molti sistemi di terapia endovenosa prevedono 33 ' (4 593 parole) - 19:59, 17 feb 2021

Altre definizioni con introdotto; vena; tramite; Un periodo spesso introdotto dal se; In Italia fu introdotto con la legge 194; Universale, venne introdotto in Italia nel 1946; Fu introdotto nel 1582; Un tipo unico... per Giovenale; La Maze campionessa slovena di sci; Genere in cui eccelsero Orazio e Giovenale; Ingrossamento della vena; Controllo medico tramite immagini su un video; Un sistema per la degradazione tramite microrganismi; Selezioni tramite estrazioni casuali; Se ne dispone tramite testamento; Ultime Definizioni