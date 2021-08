La definizione e la soluzione di: Ingarbugliata come certe situazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INTRICATA

Curiosità/Significato su: Ingarbugliata come certe situazioni Episodi di The Crown (terza stagione) (sezione Una situazione Ingarbugliata) della collezione d'arte reale, provocando Blunt sulla doppiezza di certe persone che, come i ritratti dei grandi artisti, pubblicamente mostrano un'immagine 25 ' (3 468 parole) - 13:20, 24 apr 2021

