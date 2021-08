La definizione e la soluzione di: Imbarcazioni come i vascelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Velieri

Curiosità/Significato su: Imbarcazioni come i vascelli Vascello di imbarcazione, testimoniati dalle numerose stampe e dipinti che ci sono pervenuti. Si osservano Imbarcazioni già chiaramente classificabili come vascelli 15 ' (2 052 parole) - 20:20, 8 giu 2021

